Vrnitev k pokrajinam?

Se bodo v Furlanijo - Julijsko krajino po petih letih odsotnosti vrnile pokrajine? Sedanja deželna vlada FJK cilja na to, pri čemer računa, da bo v Rimu imela primernega sogovornika v novi desnosredinski parlamentarni večini in vladi. To izhaja iz besed deželnega odbornika za lokalno samoupravo Pierpaola Robertija iz vrst Lige, ki meni, da bo nova politična večina gotovo imela večjo pozornost do tega vprašanja, zato se začenja novo obdobje. Dežela namreč cilja, da bi med t.i. potrebne ustanove vključili tudi pokrajine, s čimer bi se zacelila rana, ki je nastala leta 2016, ko je takratna levosredinska deželna večina predsednice Debore Serracchiani z ustavnim zakonom odpravila pokrajine in »vsilila« medobčinske teritorialne unije oz. zveze, je dejal Roberti.

Po odbornikovih besedah je sedanja desnosredinska deželna vlada izvedla reformo lokalne samouprave, s čimer je odpravila medobčinske zveze in uvedla deželne institucije za upravno decentralizacijo. Na podobni valovni dolžini je deželni svetnik Lige Diego Bernardis, medtem ko je načelnik svetniške skupine Gibanja petih zvezd Mauro Capozzella povsem drugačnega mnenja.