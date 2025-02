Vrzeli skušajo zapolniti z zdravniki iz tujine

V okviru rednih regijskih obiskov so člani Zdravniške zbornice Slovenije danes obiskali severnoprimorsko regijo. Razmere so tu primerljive kot v ostalih slovenskih regijah, zato poskušajo vrzeli zapolniti z zdravniki iz tujine. Predsednica zdravniške zbornice Bojana Beović ob tem opozarja, da njihovega znanja ne morejo preverjati.

Zdravnikom iz tujine, predvsem iz držav nekdanje Jugoslavije, je delo v Sloveniji vse manj zanimivo, precej manj, kot je bilo to v preteklosti. »K nam prihajajo tudi kolegi, ki tega dela enostavno ne zmorejo. To pa predstavlja potem velik problem za ustanovo, ki je takega kolega pridobila, pa ni sposoben samostojnega dela in komunikacije. Tukaj je potrebna velika, velika previdnost,« je v izjavi po srečanju dejala Bojana Beović.

Dodala je še, da so zdravniki iz tujine vedno dobrodošli, vendar upajo na prihod najboljših, ki bi jih v Slovenijo privabili dobri delovni pogoji in stimulativno plačilo.

Tako zdravstveni domovi v regiji kot tudi regijska bolnišnica se soočajo s pomanjkanjem zdravnikov. Trenutno je najhuje v Zgornjem Posočju, saj v zdravstvenemu domu Tolmin manjkata vsaj dva zdravnika družinske medicine. Tovrstne težave so vsaj delno rešili v Novi Gorici in Ajdovščini, težave zaradi odhodov kirurgov in radiologov pa po besedah strokovnega direktorja Erika Sedevčiča dobro rešujejo tudi v šempetrski bolnišnici.

Direktor Zdravstvenega doma Ajdovščina Egon Stopar je povedal, da so iz tujine pridobili dve dobri zdravnici, nekaj težav zaradi slabega strokovnega znanja pa so imeli v Novi Gorici. Vendar so težavo po besedah direktorice Petre Kokoravec rešili, saj so morali ukiniti program, ki naj bi ga pokrivala zdravnica.

Beović je dejala še, da si prizadevajo, da bi tuje zdravnike zaposlovali pod enakimi pogoji kot domače. Zdravniška zbornica Slovenije skrbi za to, da imajo zdravniki ustrezno znanje in veščine, ki trajajo skozi celo delovno dobo. »Zelo smo pozorni na to, da se zdravniki ves čas izobražujejo in to v praksi več čas skrbno preverjamo. Želimo, da se taka raven vzpostavi tudi pri vseh, ki prihajajo k nam iz tujine,« je še dejala.

Težave zaradi pomanjkanja zdravnikov na Tolminskem pa bi morali skupaj z ministrstvom za zdravje reševati na drugačen način, še meni Beović. Zdravnikom bi za delo v odmaknjenih delih Slovenije morali ponuditi določene ugodnosti, ki bi na ta območja privabili ustrezen kader.