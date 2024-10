Vse, kar človek počne, negativno vpliva na okolje

Deželna agencija za varstvo okolja Furlanije - Julijske krajine (Arpa) je ob 25. obletnici ustanovitve predstavila novo poročilo, v katerem je podrobno predstavljeno okoljsko stanje v deželi. Na današnjem dogodku, ki ga je vodil mednarodno priznani klimatolog in komunikator znanosti Luca Mercalli, so ugotovitve za posamezna področja predstavili zaposleni na Arpi, ki s svojim dragocenim delom zbirajo in obdelujejo podatke, na podlagi katerih lahko politični odločevalci oblikujejo ukrepe za blažitev posledic podnebne krize.

Kot je bilo slišati iz ust znanstvenikov, je stanje v FJK na splošno dobro, čeprav tako meritve kot tudi uničujoči naravni pojavi kažejo, da drvimo v katastrofo. Med negativnimi spremembami so v zadnjih letih izpostavili pogostejše ekstremne naravne ujme. Med te prištevamo dolgotrajna sušna obdobja, toče in poplave ter toplejše ozračje in vse višje temperature morja, marinizacijo lagun, nesmotrno rabo tal in vseprisotnost plastike in mikroplastike v okolju.

Spremljanje okoljskega stanja pa je v času prineslo tudi učinkovite politične odločitve, po zaslugi katerih se je onesnaževanje ozračja zmanjšalo, stalno spremljanje okoljskih kazalnikov pa omogoča pravočasno ukrepanje na področju zmanjševanja različnih oblik onesnaževanja. Strokovnjaki hkrati opozarjajo, da je treba biti zelo pozorni pri novih pojavih in spremembah, ki so posledica desetletja trajajoče človekove zlorabe naravnega okolja tako na lokalni kot globalni ravni.