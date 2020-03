Vstopite z nami v strip o Narodnem domu

Leto 2020 bi bilo moralo biti po napovedih leto nekaterih velikih obletnic, med katerimi sta stoletnica požiga Narodnega doma in 75-letnica Primorskega dnevnika. Potem se je nekega zimskega dne pojavil novi koronavirus in naša življenja postavil na glavo. Danes se bolj kot z mislijo na 13. julij 1920 in 13. maj 1945 (vraževerni naj ta datuma preskočijo ...) ukvarjamo s tem, kako bomo izšli, če (ko) bo virus vstopil v naše uredništvo, kako bi bili čim bolj koristni svojim bralkam in bralcem ... in ne nazadnje tudi s tem, ali bo pred trgovino predolga vrsta, da bi vstopili vanjo.

A obletnici o(b)stajata in naša želja, da bi ju čim bolje počastili, tudi. Zato začenjamo danes z objavljanjem novega stripa Črni plamen, v katerem nam Ivan in Zoran Smiljanić predstavljata življenje v Trstu na začetku prejšnjega stoletja. Strip bo poleti izšel v knjižni obliki, še pred tem pa bodo bralci našega dnevnika lahko vsak petek odkrivali zgodbo velike Fabianijeve palače v središču Trsta, njenega dramatičnega požiga, a tudi velikega prijateljstva med mladima protagonistoma – Slovencem in Italijanom. Vsak teden bosta v Primorskem dnevniku (in tedniku Mladina) izšli po dve strani, čez kak mesec pa bodo objave v našem časopisu postale bolj pogoste, tako da bo do konca poletja strip Črni plamen v celoti ponatisnjen na straneh našega dnevnika.

Želimo vam prijetno in užitkov polno branje!