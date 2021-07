»Vtis je, da smo začeli robato«

»Mogoče bo kdo po srečanju z evropsko komisijo in srečanju z novinarji celo upravičeno dobil vtis, da smo ‘robato’ začeli predsedovanje Evropski uniji. Zato zares upam, da se bo predsednik vlade v torek (jutri, 6.7.) ko bo nagovoril evropski parlament in ko bo odgovarjal na vprašanja evropskih poslancev, znal upreti skušnjavi, da morda ne bo rekel čisto vsega, kar misli, na način, kot bi morda želel reči, in da se bo zavedal, da vse reče tudi v imenu naše države. Pri tem mora biti pazljiv. Nikomur nočem dajati nasvetov, samo želim si kot predsednik republike in kot državljan, da bi se v torek dobro izšlo. Torek je pomemben dan, ko na svojo stran kot pošteni posredniki – to je vloga predsedujoče države – lahko pridobimo evropski parlament. To je težka naloga. Pri tem je treba biti precej spreten. Predsednik vlade zna biti spreten. Vprašanje je le, ali hoče biti dovolj spreten, da bomo pridobili avtoriteto, ki jo potrebujemo za vodenje sveta Evropske unije,« je izjavil Pahor ob robu nedeljskega jubilejnega srečanja pod najmogočnejšo slovensko lipo na Ludranskem Vrhu nad Črno na Koroškem, poroča Delo.

Pahor je tudi ponovil, da je bila izjava notranjega ministra Aleša Hojsa o svinjah na brifingu za bruseljske novinarje nevredna položaja. Hojs je vedno na twitterju nato sporočil, da njegova opazka o svinjah ni letela na evropskega komisarja Fransa Timmermansa, temveč na drugega komisarja. Tarča njegove ostre kritike naj bi bil slovenski evropski komisar Janez Lenarčič.