»Smrt papeža Frančiška je huda izguba za vse, bodisi za vernike kot za tiste ki ne verujejo, še zlasti pa za antifašiste, ki so z njim delili besede o miru in bratstvu za ves svet,« so zapisali pri Vsedržavnem združenju partizanov Italije Anpi, ki se pridružuje državnemu žalovanju. »Spominjamo pa, da letos 25. aprila poteka 80. obletnica osvoboditve izpod nacifašizma,« so zapisali, pri čemer so ob spoštovanju državnega žalovanja potrdili proslave ob 25. aprilu.