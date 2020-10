WHO skrbi Evropa: »Čas za poostritev ukrepov«

Razvoj razmer v Evropi na področju širjenja novega koronavirusa je zelo zaskrbljujoč, je danes na spletni novinarski konferenci poudaril vodja Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo Hans Kluge. Čas je za poostritev ukrepov, a je treba paziti, da bi nastalo čim manj postranske škode. Pozval je k sorazmernim, tarčnim in časovno omejenim ukrepom.

»Narašča število dnevno potrjenih primerov, vse več je tudi sprejemov v bolnišnice,« je opozoril Kluge. Zaskrbljujoče stanje je ponazoril s podatkom, da je covid-19 sedaj peti vodilni vzrok smrti, dosežen pa je bil tudi že mejnik tisoč smrti na dan. A kot je dodal ob tem, so razmere vendarle drugačne kot spomladi. Četudi je tokrat število dnevno potrjenih primerov dvakrat do trikrat višje, je vendarle petkrat manj smrti. A glede na epidemiološke projekcije, ki jih je navedel, bi se situacija lahko obrnila in do januarja bi se lahko stopnja smrtnosti močna zvišala in za večkrat presegla tisto iz aprila.