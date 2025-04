Portret ranjenega palestinskega dečka zmagal nagrado World Press Photo

Portret palestinskega dečka Mahmuda iz Gaze, ki je izgubil obe roki v izraelskem napadu, je bil danes razglašen za najboljšo fotografijo leta po izboru World Press Photo. Fotografija palestinske fotoreporterke Samar Abu Eluf po mnenju žirije poudarja uničujoče posledice vojne za otroke in vlogo novinarstva pri širjenju zgodb, kot je Mahmudova.

»To je tiha fotografija, ki govori glasno. Pripoveduje zgodbo o dečku, a tudi o širši vojni, ki bo vplivala na generacije,» je povedala izvršna direktorica natečaja Joumana El Zein Khoury.

Žirija je pohvalila »močno kompozicijo in pozornost do svetlobe« ter motiv fotografije, ki spodbuja razmišljanje, zlasti vprašanja, ki so se pojavila glede Mahmudove prihodnosti.

»Palestinski otroci so plačali visoko ceno za grozote, ki so jih doživeli, in Mahmud je le eden od teh otrok,» je povedala fotoreporterka Samar Abu Eluf, ki je decembra 2023 pobegnila iz Gaze, in je dokumentirala hude poškodbe beguncev iz palestinske enklave od začetka vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas 7. oktobra 2023.

Fotografija, ki jo je Samar Abu Eluf posnela za New York Times, prikazuje devetletnega Mahmuda Adžurja z amputiranima rokama. Deček je bil hudo ranjen marca lani v izraelskem napadu na mesto Gaza, v eksploziji pa je izgubil obe roki.

Kasneje so ga z družino evakuirali v Katar, kjer se po operaciji uči uporabljati stopala za igranje iger na telefonu, pisanje in odpiranje vrat, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Mahmudove sanje so preproste: želi si dobiti protetiko in živeti kot vsak drug otrok,» so v izjavi zapisali pri fundaciji World Press Photo s sedežem v Amsterdamu.

Za nagrado World Press Photo 2025 se je po navedbah žirije potegovalo približno 60.000 fotografij, ki jih je posnelo približno 4000 fotografov z vsega sveta. Glavne teme so bili konflikti, migracije in podnebne spremembe.

Žirija je izbrala tudi dva finalista letošnjega tekmovanja. Prva fotografija, ki jo je posnel Musuk Nolte, prikazuje moškega na posušeni strugi reke Amazonke, ki nosi zaloge v vas, nekoč dostopno s čolnom. Druga je fotografija Američana Johna Moorea, ki prikazuje kitajske migrante, ko se grejejo ob ognju med mrzlo deževno ploho po prečkanju ameriško-mehiške meje.