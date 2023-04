Z avtom končal v obcestnem jarku

Reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores so danes popoldne posredovali v Sacileju, kjer je 64-letni voznik izgubil nadzor nad avtomobilom in zapeljal v obcestni jarek. Uspel je sam izstopiti iz avtomobila. Zdravstveno osebje mu je na kraju nudilo najnujnejšo oskrbo, nato so ga z reševalnim vozilom prepeljali v pordenonsko bolnišnico. Zdravniki so ugotovili, da se je udaril v prsni koš, njegovo zdravstveno stanje je stabilno in je bil vseskozi pri zavesti. Na kraju so bili tudi gasilci, ki so zavarovali kraj nesreče in odpravili njene posledice. Priletel je tudi reševalni helikopter, vendar njegovo posredovanje ni bilo potrebno.