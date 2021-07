Z dvema odmerkoma cepiva nad delta različico

Učinkovitost cepiv proti delta različici novega koronavirusa se občutno poveča po prejetju drugega odmerka. Po prvem odmerku je učinkovitost pri cepivu Pfizer le 30-odstotna in pri cepivu Astrazenece 20-odstotna, so pokazale različne študije. To pomeni, da se po prvem odmerku lahko okuži 70 oz. 80 odstotkov cepljenih. Po drugem odmerku pa se učinkovitost občutno poveča. Po prejetju cepiv Pfizer oz. Moderna je zaščitenih 85 do 90 odstotkov, pri prejetju cepiva Astrazenece pa 65 do 70 odstotkov cepljenih. Gre za nekoliko nižji odstotek učinkovitosti cepiv kot pri alfa različici novega koronavirusa, ki pa je še vedno zadovoljiv. Okuži se namreč lahko 20 do 30 odstotkov prejemnikov Pfizerja oz. Moderne, ter 30 do 35 odstotkov prejemnikov Astrazenece. Najpomembnejše pa je dejstvo, ugotavljajo znanstveniki, da vsa cepiva po drugem odmerku zagotavljajo zaščito pred hujšimi oblikami covida-19. To dokazujejo tudi podatki, ki prihajajo iz Anglije. Kljub 20 do 25 tisočim dnevnim okužbam dnevno umre le 15 do 20 ljudi in je zelo malo hospitaliziranih na oddelkih za intenzivno nego. Podatki prebivalstva, ki je bilo cepljeno z enim ali dvema odmerkoma, kot se je zgodilo na Britanskem otočju, dokazujejo, da so smrtnost in hospitalizacije na oddelkih za intenzivno nego po dveh prejetih odmerkih cepiva primerljivi epidemijam gripe, so prepričani.