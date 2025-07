Z glasom svetnika Bratov Italije preklicali častno občanstvo Mussoliniju

Občino Feltre upravlja desnosredinska koalicija z na čelu županjo Viviano Fusaro, predstavnico desničarske občanske liste. Na dnevnem redu ponedeljkove občinske seje je bil sklep o preklicu častnega občanstva Benitu Mussoliniju. Zanj sta se večina in levosredinska opozicija »dogovorili«, potem ko je občinska skupščina na predlog opozicije 25. aprila letos poimenovala dotedanji Trg Plebiscito po Giacomu Matteottiju.

V občini Feltre so med drugo svetovno vojno delovale partizanske enote, zato je bila občina odlikovana s srebrno kolajno za vojaške zasluge. Tudi to zgodovinsko dejstvo je pripomoglo k vložitvi sklepa o preklicu častnega občanstva Benitu Mussoliniju. Slednjega mu je leta 1924 podelil fašistični podestà, ki ga je bila Mussolinijeva vlada poslala v Feltre, potem ko je odstavila takratnega župana in njegov odbor, ker se nista hotela pokoriti ukazu o podelitvi častnega občanstva »duceju«.

Kraj Feltre je znan tudi po drugem zgodovinskem dogodku. V vili Gaggia pri Bellunu sta se 19. julija 1943, šest dni pred padcem »duceja«, srečala Benito Mussolini in Adolf Hitler, da bi se domenila o nadaljnjem poteku vojaških operacij po številnih polomih. Fašistična Italija je bila na kolenih, nacistični Nemčiji se ni pisalo bolje. Tisto vojaško in politično povsem propadlo snidenje je znano kot »srečanje v Feltrah.«