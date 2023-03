Z goljufijami v tujini nezakonito pridobil več kot pol milijona dolarjev

Koprski kriminalisti so kazensko ovadili slovenskega državljana in njegovo družbo s sedežem na območju slovenske Istre. Ugotovili so, da je prek svoje družbe poskušal prikriti izvor za nekaj več kot pol milijona dolarjev, nezakonito pridobljenega z goljufijami v tujini.

»Denar, ki ga je osumljenec pral na območju slovenske Istre, je izviral iz več kaznivih dejanj t. i. BEC (Business Email Compromise) goljufij, izvršenih na škodo španske, kitajske in ameriške družbe. Z izvršitvijo teh goljufij je bilo leta 2020 in 2021 na bančne račune njegove družbe nakazano približno pol milijona ameriških dolarjev. Izvor umazanega denarja je osumljenec poskušal zakriti z nakupom kripto valut BTC pri eni od slovenskih kripto menjalnic ter nadaljnjim prenosom teh valut,« podrobneje pojasnjujejo v koprski policijski upravi. Dodajajo, da je prenose denarja prikazal kot del legalnega gospodarskega poslovanja njegove družbe ter v ta namen izdelal več lažnivih računov in pogodb. Za usluge prikrivanja izvora umazanega denarja si je osumljeni (oziroma njegova družba) zadržal približno 8 odstotkov od celotnega zneska. Zoper njega in njegovo družbo so podali kazensko ovadbo na Specializirano državno tožilstvo.

Za BEC goljufije je značilno, da storilci prestrežejo elektronsko korespondenco poslovnih subjektov in v sklopu obstoječega ali novega poslovnega razmerja predrugačijo fakturo, tako da spremenijo številko bančnega računa. S tem zavedejo poslovne subjekte, da nakažejo sredstva na račune goljufov, misleč, da so plačilo izvedli svojemu poslovnemu partnerju, so še pojasnili v PU Koper.