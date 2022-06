Z izkaznico za subvencionirano gorivo je cena na obeh straneh meje podobna

V Sloveniji so se danes podražila pogonska goriva. Na bencinskih servisih zunaj omrežja avtocest in hitrih cest je cena 95-oktanskega bencina in dizelskega goriva omejena, in sicer na 1,755 oz. 1,848 evra za liter. To pomeni, da je gorivo v Sloveniji ceneje kot v Italiji, kjer za liter bencina in dizla je treba odšteti več kot dva evra, slovenske cene pa so zdaj v bistvu enake cenam, ki so v Furlaniji - Julijski krajini na voljo imetnikom izkaznic za subvencionirano gorivo. Danes smo namreč obiskali bencinski servis Esso v Ulici Lungo Isonzo Argentina v Gorici, ki velja sicer za enega izmed najcenejših. Tam je bilo treba odšteti za liter bencina 1,759 evra, tako da je bila cena skoraj identična slovenski, za liter dizla pa je bilo treba plačati 1,859 evra oziroma le cent manj kot v Sloveniji.

Kaos, ki je v prejšnjih dneh zavladal na slovenskih bencinskih servisih – tudi danes težave ponekod niso še rešene –, pa bi lahko privedel do določenih posledic. Agencija za varstvo konkurence (AVK) je po informacijah portala Necenzurirano danes začela uradni postopek, v katerem bo preverjala, ali sta največja trgovca z naftnimi derivati v državi, Petrol in OMV Slovenija, v zadnjih dneh zlorabila svoj prevladujoči položaj na trgu. Tako se AVK odziva na dogajanje v zadnjih dneh, ko je bila velika gneča na bencinskih servisih, ponekod je tudi zmanjkalo določenih vrst goriv. Kot poroča portal, bodo zdaj na AVK preverili, ali sta Petrol in OMV Slovenija, ki obvladujeta veliko večino trga, zlorabila svoj položaj. Med drugim s tem, da sta prepočasi polnila rezervoarje pod svojimi bencinskimi črpalkami oz. jih namerno praznila.