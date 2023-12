Z izrazitim temperaturnim obratom v gorah toplo kot spomladi

Z advekcijo toplega zraka v višjih slojih ozračja je nastal izrazit temperaturni obrat. Nočne temperature so bile v gorah več stopinj Celzija nad ničlo in zdaj dosegajo pomladne vrednosti. Ponoči in še večji del jutra je bilo na deželnih vrhovih občutno topleje kot v nižinah. Meteorološka opazovalnica deželne agencije za okolje Arpa je na Višarjah namerila najnižjo nočno temperaturo +7,2 stopinje Celzija, enako vrednost tudi na Matajurju, na Zoncolanu pa le desetinko stopinje manj, se pravi da +7,1 stopinje Celzija. Na Kraški planoti so bile nočne temperature povečini od 2 do 3 stopinje Celzija, na Goriškem pa le kakšno desetinko nad ničlo. V gorah je bilo torej občutno topleje kot v nižinah.

Radiosonda iz Rivolta pri Vidmu je opolnoči namerila ničto izotermo na višini 3182 metrov, kar je v tem času približno 1400 metrov višje od dolgoletnega povprečja.

Danes in jutri se bo nadaljevalo povečini sončno vreme, v nižinah bo postopno že nekaj več vlage.

V sredo se bo onstran Alpskega grebena pomikala vremenska fronta, ki bo delno vplivala tudi na vreme pri nas. Zlasti pa bo prevetrila ozračje in se bo temperaturni obrat zaključil. Temperatura se bo v gorah spustila in se bo nenavadna otoplitev zaključila.