Z ljubljanskega letališča tudi v Düsseldorf

Letalski prevoznik Eurowings je danes z ljubljanskega letališča vzpostavil direktne lete v Düsseldorf. Mesti bo povezoval trikrat tedensko, ponujal pa bo tudi možnost nadaljevalnih letov iz svoje mreže. Vzpostavitev letalske povezave med Ljubljano in Düsseldorfom je rezultat razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije.

Poslovodna direktorica Fraporta Slovenija Babett Stapel je danes na simboličnem dogodku ob pristanku letala v Ljubljani pozdravila novega prevoznika, nizkocenovnika Eurowings, ki bo Ljubljano z Düsseldorfom v času poletnega voznega reda povezoval ob torkih, četrtkih in sobotah, so sporočili iz Fraporta Slovenija.

»Gre za pomembno pridobitev za našo mrežo letov, tudi po zaslugi ministrstva za infrastrukturo in državnih spodbud v okviru razpisa za večjo letalsko povezljivost Slovenije. Verjamemo, da bo nova destinacija privlačna tako za poslovne kot turistične potnike,« je poudarila Stapel.

Nad vzpostavitvijo povezave so navdušeni tudi v Eurowingsu. Vodja letaliških odnosov in širjenja mreže pri prevozniku Reinald Frankewitz je izpostavil, da z novim letom v Ljubljano širijo svojo mrežo in vanjo vključujejo pomembno poslovno in turistično destinacijo. »Prepričani smo, da bodo potniki z obeh lokacij navdušeni nad novo povezavo. Zlasti potniki iz Slovenije bodo imeli tudi možnost nadaljevanja poti na kar 110 destinacij iz Düsseldorfa,« je dodal.

Vzpostavitev letalske povezave med mestoma je rezultat šestega javnega razpisa za večjo letalsko povezljivost iz lanske jeseni, je pojasnil v.d. generalnega direktorja direktorata za letalski in pomorski promet ministrstva za infrastrukturo Tomaž Pečnik.

Po njegovih besedah gre za enega od pomembnejših ukrepov za izboljšanje letalske povezljivosti. »Tako je bilo v letu 2022 zabeleženih skupaj 977.316 potnikov, lani pa že 1,44 milijona, kar je skoraj 50 odstotkov več. V letu 2022 so potniki lahko leteli na 20 destinacij, letos pa z ljubljanskega letališča potniki lahko letijo na 26 destinacij,« je dejal Pečnik.

S pomočjo državnih spodbud je mreža ljubljanskega letališča do zdaj pridobila tudi lete Luxaira v Luksemburg, airBaltica v Rigo in Norwegiana v Koebenhavn. Sredi marca je ministrstvo objavilo nov razpis.

Poletna sezona 2025 bo na ljubljanskem letališču po pojasnilih Fraporta Slovenija sicer rekordna po številu rednih prevoznikov. Lete na 26 destinacij jih bo ponujalo 24. Skupaj bo na rednih povezavah na voljo več kot 170 letov na teden. Obeta se tudi bogata čarterska ponudba - poleteti bo mogoče na 52 počitniških destinacij.