Z nadzorom do varnosti

Ameriško tehnološko podjetje Meta se je, tako vsaj kaže, začelo resneje ukvarjati z najmlajšimi uporabniki svojih družbenih omrežij. Ti najpogosteje uporabljajo Instagram, ki je zadnja leta vse bolj pod pritiskom javnosti in vladnih institucij po celem svetu zaradi dokazano negativnih posledic, ki jih v mladih sproži uporaba te sicer zelo priljubljene platforme za deljenje foto in video vsebin. Meti očitajo pomanjkljivo varstvo zasebnosti, izpostavljenost mladih neprimernim vsebinam in škodljiv vpliv na njihovo duševno zdravje, ki je sicer vsesplošen problem, mladostniki pa so mu bolj podvrženi kot odrasli.

Instagram bo zato v bližnji prihodnosti uvedel t. i. najstniške račune, ki naj bi mladoletnim uporabnikom zagotavljali varnejšo izkušnjo. O ukrepu, ki je bil predstavljen v torek, je bilo govora že od letošnje pomladi, spremembe, ki jih je Meta opisala v daljšem sporočilu za javnost, pa zadevajo tako mladostnike kot njihove starše. Vključitev slednjih v aktivnosti njihovih otrok na družbenih omrežjih je velika novost, nikakor pa ne sme biti presenečenje, saj so starši vselej odgovorni za obnašanje svojega naraščaja ne le v analognem, ampak tudi v digitalnem svetu.

Na prvem mestu je varnost

»Teen Accounts« oziroma najstniške račune podjetje Marka Zuckerberga promovira kot »pomemben korak na poti do varne uporabe interneta«. Po napovedih naj bi jih v Evropski uniji uvedli do konca leta, v ZDA, Kanadi in Avstraliji pa postopoma že čez dva meseca. Vsi novi uporabniki platforme bodo avtomatično pridobili profil zasebne narave, ki bo odprt zgolj sledilcem, torej drugim uporabnikom, ki jih bo mladostnik vključil v krog svojih stikov. Izmenjava sporočil bo mogoča zgolj med potrjenimi uporabniki, izpostavljenost občutljivim vsebinam od sovražnega govora do kletvic bo precej zmanjšana, omejena bo tudi možnost omembe drugih uporabnikov.

Problem prekomernega buljenja v pametne telefone, ki je glavni vzrok zelo razširjene zasvojenosti z digitalno tehnologijo, naj bi omilila nova funkcija samodejnega spanja med 22. in 7. uro. V tem času, ko naj bi najstniki spali, bodo v aplikaciji izklopljena obvestila, pošiljatelji sporočil pa bodo prejeli samodejne odgovore. Za zmanjšanje uporabe aplikacije naj bi poskrbela tudi opozorilna sporočila, ki jih bodo prejemali tisti, ki po objavah, zgodbah in videoposnetkih brskajo več kot 60 minut.

Skoraj popoln nadzor

Uvedba najstniških računov predvideva aktivno vključitev staršev v virtualno življenje otrok, predvsem pa precej večjo možnost nadzora kot doslej. V kolikor bodo to želeli, bodo lahko starši preverili, s kom so se njihovi otroci pogovarjali in katere vsebine so si ogledali v zadnjem tednu. Poleg tega bodo lahko onemogočili dostop do Instagrama v določenih časovnih obdobjih ali postavili časovno omejitev uporabe (recimo eno uro na dan).

Starši pa ne bodo zgolj tisti, ki prepovedujejo, ampak tudi tisti, ki dovoljujejo. Mladoletniki, mlajši od 16 let, bodo lahko s privolitvijo staršev odstranili večino naštetih omejitev, čeprav bodo njihovi računi še vedno pod nadzorom staršev.

V boj proti lažnivcem

Trenutno je minimalna starost za ustvarjanje računa na Instagramu 13 let, kljub temu pa veliko otrok, pogosto tudi s pomočjo staršev, ustvari svoj profil že veliko prej. Meta zato razvija dve novi tehnologiji: prva bo zaznavala račune, za katere obstaja sum, da pripadajo tistim, ki so v postopku registracije navedli lažne podatke o starosti, druga pa bo blokirala interakcije med odraslimi, ki so bili prijavljeni ali blokirani zaradi neprimernih vedenj, in mladoletniki.

Nedvomno pohvalno je, da Meta načrtuje razširitev omenjenih omejitev tudi na druga družbena omrežja v svoji lasti, začenši s Facebookom. Šibkost novih ukrepov, ki jo izpostavljajo strokovnjaki, pa je, da lahko vsi uporabniki kljub samodejnim nastavitvam zasebnega računa kadar koli preklopijo na javni profil. Zato se pri Instragramu zdaj trudijo s spodbujanjem mladostnikov k varovanju svoje zasebnosti.

Rezultati raziskave o spletnih navadah generacije alfa (tj. mladih, rojenih po letu 2010), ki so jo izvedli na Univerzi v Cassinu in južnem Laciju, kažejo, da kar 43,5 % italijanskih najstnikov med 12. in 14. letom dostopa do spletnih vsebin brez nadzora staršev. So pa njihovi roditelji precej bolj seznanjeni z njihovimi aktivnostmi na družbenih omrežjih. 68,7 % mladostnikov, ki so sodelovali v raziskavi, pravi, da njihovi starši poznajo vse njihove profile na družbenih omrežjih, 23,7 % pa jih poroča, da starši poznajo le nekatere. Avtorji raziskave poudarjajo, da starši težje dohajajo vse novosti in naraščajoče število digitalnih platform, ki jih mladi uporabljajo, pogosto tudi naskrivaj.