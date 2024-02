Z operacijo Bober so se Nemci maščevali Kraševcem

V torek 27. februarja bo minilo osemdeset let, odkar je nemška vojaška oblast v okviru t.i. operacije Bober z večjega dela Krasa odgnala na prisilno delo v Nemčijo več sto moških. Na udaru so se tedaj znašle vse vasi devinsko-nabrežinske občine, Križ, Jamlje in del zgoniške občine. Izgon izpred osemdesetih let je bil eden od treh večjih dogodkov, ki so zaznamovali ta del Krasa v vojnem obdobju: prvi je bila prisilna odvedba slovenskih fantov v posebne bataljone, drugi operacija Bober, tretja pa požig Mavhinj, Cerovelj, Vižovelj in Medjevasi avgusta 1944.

Okrogle obletnice izgona na Bavarsko več kot šestotih moških se bodo v torek ob 17. uri sekcije VZPI-ANPI iz Devina-Nabrežine, Jamelj, Križa in Zgonika spomnile pred nabrežinsko železniško postajo. Prav na kraju, kjer so jih nacisti v živinskih vagonih odpeljali na prisilno delo. Jutri ob 15.30 bodo v Križu na pobudo domače sekcije VZPI-ANPI odkrili tablo v spomin na domačine (bilo jih je nekaj nad sto), ki so bili odgnani v Nemčijo.

Tabla z napisom v slovenščini, italijanščini in nemščini bo stala ob nekdanji pokrajinski cesti pred nekdanjo gostilno pri Nacjotu (Križani pravijo kraju pri Dovani), kjer so Nemci prisilno zbrali odrasle domačine in jih potem odvedli na nabrežinsko postajo. Nekateri Križani so bili predhodno obveščeni o operaciji Bober in so se skrili v vinograde ter na obalo, drugim je uspelo zbežati z vagonov na nabrežinski postaji.