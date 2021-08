Z raziskovanjem padel zastor nad »tržaškim« G20

Raziskovanje je danes debitiralo na tematskih srečanjih ministrov članic skupine G20: odkar obstaja omenjena skupina svetovnih gospodarskih velesil namreč ta tema še nikoli ni bila obravnavano samostojno.

Dela na drugem dnevu zasedanja ministrov skupine G20, ki so se ga udeležili tudi predstavniki Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj in Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), je vodila italijanska ministrica za univerzo in raziskovanje Maria Cristina Messa. Po razpravi je predstavila zaključke dneva, zatem pa si je v popoldanskih urah ogledala znanstveni park pri Padričah.

Tudi danes je v ospredju bilo vprašanje digitalne preobrazbe, le da tokrat v povezavi z univerzitetnim in raziskovalnim svetom – a ne samo, kot dokazuje poudarek ministrice Messa o potrebi po močnejšem povezovanju med raziskovanjem in »trgom«. Ministrski kolegi Marie Cristine Messa oz. predstavniki držav članic G20 in povabljenih držav so tudi sprejeli deklaracijo o digitalizaciji in raziskovanju.