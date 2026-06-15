Z vročinskim valom sosledje tropskih noči tudi na Goriškem in na Krasu

Danes in jutri bo ob občasnem in delnem pronicanju manj vročega severozahodnega zraka nekaj več občasne nestanovitnosti, ponekod bodo občasno, zlasti v popoldanskih in večernih urah, nastajale krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo pod 30 stopinjami Celzija.

V sredo se bo začel krepiti subtropski anticiklon in bo proti nam od jugozahoda začel pritekati vse bolj vroč severnoafriški zrak. Stanovitnost se bo povečala, temperature pa bodo iz dneva v dan višje.

V sredo se bo živo srebro ponekod, zlasti na Goriškem, že dotaknilo 30 stopinj Celzija. Od četrtka bo iz dneva v dan kakšna stopinja Celzija več. V soboto in nedeljo se bodo najvišje dnevne temperature na Goriškem dotaknile 34 ali 35 stopinj Celzija, ob morju pa bodo povečini pod 30 stopinjami Celzija.

V prihodnjem tednu se bo vročina stopnjevala. Po zdajšnjih izračunih kaže, da se bo na višini 1500 metrov v prostem ozračju temperatura redno zadrževala nad 20 stopinjami Celzija. Najvišje dnevne temperature bodo na Goriškem do okrog 35 ali 36 stopinj Celzija, ob morju do okrog 30 stopinj Celzija. Ob umirjenem ozračju in verjetni odsotnosti burje dnevnih temperaturnih rekordov po vsej verjetnosti ne bomo beležili in zlasti ob morju bodo temperature še kar »vzdržne«. Povečal pa se bo odstotek vlage, pri čemer bo marsikje občutek sopare izrazit. Ravno zaradi večje vlažnosti bodo tudi noči v glavnem tople in soparne. Kot kaže, bodo tropske noči, ko se temperatura ne spušča pod 20 stopinj Celzija, razen ob morju, kjer so že stalnica, več dni beležili tudi vsaj ponekod na Goriškem in na Kraški planoti.

Vseskozi pa bo prevladovalo sončno vreme. Le v gorah bo tu pa tam morda lahko nastala kakšna popoldanska nevihta. Možno, da se bo ob stagnaciji ozračja mestoma lahko povečala zračna onesnaženost in da se bodo povečale koncentracije ozona.

Vročinski val bi lahko po nekaterih izračunih trajal ves prihodnji teden.