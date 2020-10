Z zračno puško streljal na skiroista

Koprski policisti so bili pozno sinoči obveščeni, da je v Piranu na Tartinijevem trgu nekdo streljal z zračno puško. Na kraju so ugotovili, da je 39-letni Koprčan z zračno puško zadel v nogo 38-letnega Koprčana, ki se je peljal z električnim skirojem. Slednji je nenadoma začutil udarec in bolečino v stegnu, zatem v hrbtu. Nato je slišal še izstrelka iz zračne puške. Opazil je skupino oseb, med katerimi je bil tudi 39-letnik z zračno puško še v roki.

Osumljenega so policisti izsledili in mu zasegli dve zračni puški. Policisti nadaljujejo z zbiranjem informacij, osumljenemu sledi kazenska ovadba.