Za kulturne dejavnosti v manjšinskih jezikih nič več dodatnih točk

Še lani je v razpisih Dežele FJK za kulturne dejavnosti, kot so lokalni dogodki, razstave ali večji kulturni, znanstveni, glasbeni, filmski in gledališki dogodki, bila predvidena dodelitev dodatnih točk projektom, ki so vključevali dejavnosti v manjšinskih jezikih. To so v Furlaniji - Julijski krajini slovenščina, furlanščina in nemščina. V letošnjih razpisih za kulturne dejavnosti o teh dodatnih točkah ni ne duha ne sluha.

Na nove razpisne pogoje, ki zapostavljajo promocijo manjšinskih jezikov, je prvi opozoril deželni svetnik Furio Honsell (Open FJK), ki je ob tem izrazil zaskrbljenost, obenem pa poudaril, da je FJK ravno zaradi prisotnosti jezikovnih manjšin dežela s posebnim statutom. »Raba manjšinskih jezikov je kulturno bogastvo, ki ga prevečkrat podcenjujemo. Kakovost naših umetnikov, ki ustvarjajo v manjšinskih jezikih, je znana v Evropi in v celem svetu, kar potrjujejo številne nacionalne in mednarodne nagrade,« je zapisal nekdanji videmski župan in napovedal vložitev svetniškega vprašanja. Honsell je še pripomnil, da preseneča, da so se za to odločile ravno tiste politične sile, ki se deklarativno najbolj zavzemajo za »promocijo tradicije«.

Vložitev svetniškega vprašanja je danes napovedala tudi deželna svetnica Demokratske stranke Manuela Celotti, ki je prepričana, da je odprava dodatnih točk v nasprotju s principi promocije in podpore manjšinskih jezikov, ki so na tak način oškodovane.

Massimo Moretuzzo (Pakt za avtonomijo) je bil oster, češ da je poteza zelo huda in v nasprotju s predpisi, ki ščitijo in promovirajo jezikovne manjšine. Sprašuje se po vzrokih za tako odločitev, toliko bolj, ker prihajajo s strani politikov, ki sebe razglašajo za »varuhe korenin«, a z dejanji dokazujejo nasprotno.

Do odločitve sta bila kritična tudi deželna svetnica Serena Pellegrino (Zeleni-Levica) in Fabrizio Dorbolò, ki je v stranki Italijanska levica referent za manjšinske jezike.