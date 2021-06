Za Mladića dokončno potrdili dosmrtno kazen

Na Mednarodnem sodišču v Haagu so danes za Ratka Mladića pravnomočno potrdili dosmrtno kazen. Sodniki Mehanizma za mednarodna kazenska sodišča so danes v pritožbenem postopku bivšemu poveljniku sil Republike srbske izrekli pravnomočno sodbo. Potrdili so dosmrtno kazen zaradi genocida v Srebrnici, zločinov proti človeštvu in vojnih zločinov ter zaradi obleganja Sarajeva.

Na prvostopenjsko sodbo iz leta 2017 sta se pritožila bodisi tožilstvo kot obramba. Šestindvajset let po vložitvi obtožnice so sodniki danes izrekli dokončno sodbo 78-letnemu Mladiću, ki je bil med najbolj odgovornimi za najbolj krvave dogodke za vojno v Bih med letoma 1992 in 1995.