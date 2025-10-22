VREME
Nacizem

»Za nekatere so za pokol v Ardeatinskih jamah krivi partizani«

Priznani italijanski zgodovinar Alessandro Portelli je bil gost slovenskih raziskovalnih institucij

Sandor Tence |
Ljubljana |
22. okt. 2025 | 12:57
    Z leve Oto Luthar, Alessandro Portelli in Marta Verginella
Italijanski zgodovinar Alessandro Portelli sodi med najvidnejše predstavnike veje t.i. oralne zgodovine. Značilen primer takšne zgodovinopisne metode je njegovo delo L’ordine è stato già eseguito (Ukaz je bil že izvršen), ki obravnava pripovedi o nacističnem pokolu v Ardeatinskih jamah pri Rimu med drugo svetovno vojno. Šlo je za množično kruto maščevanje nemške vojske zaradi atentata v rimski Ulici Rasella, ki so ga izvedli pripadniki rimskega odporniškega gibanja.

Nacistom uspelo splesti mit

Portelli je bil v Ljubljani gost Znanstveno raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC) in knjigarne Azil. V izvirniku je delo izšlo leta 1999, v slovenskem prevodu Nevenke Trohe pa leta 2024 pri Založbi ZRC. V pogovoru z Otom Lutharjem in Marto Verginello, ki sta avtorja spremne besede k slovenski izdaji njegove knjige, je Portelli podčrtal, da je nacistom uspelo splesti mit - ki ga italijanske desne stranke še danes rade ponavljajo - da so bili za ustrelitev talcev krivi sami izvajalci atentata, ki se niso predali, ko so jih nemške okupacijske oblasti k temu pozivale.

»To sploh ni bilo res, nikakršnega poziva k predaji ni bilo, le po ustrelitvi talcev v Ardeatinskih jamah so časniki objavili suhoparno poročilo o napadu v Ulici Rasella ter o ustrelitvi talcev, ki je temu sledila kot povračilni ukrep, s pripisom Ukaz je bil že izvršen,« je pojasnil Portelli.

