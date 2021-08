Zdravnik in izjemni humanitarec Gino Strada sveta ni zapustil molče. Včeraj, ko je njegovo veliko, a upehano srce nehalo utripati, je v dnevniku La Stampa objavil razmišljanje o Afganistanu. V tej nesrečni državi je Strada zgradil bolnišnico v Kabulu, centre za urgentno pomoč in ginekološko kliniko.

Ob zdravniškem in humanitarnem delu je Strada širil tudi mirovniško sporočilo. Zato je marca 2011 obiskal tudi Trst in v Slovenskem stalnem gledališču predstavil manifest Svet, ki si ga želim. Takrat je spoznal tudi Dušana Jelinčiča, ki je prispeval spremno besedo k slovenskemu prevodu njegove knjige Zeleni papagaji – Kronika vojnega kirurga (prevod Alenke Možina, Založba Sanje, 2008). »Strada me je imponiral zaradi njegovega poznavanja situacij, za pol sveta je vedel, kaj se dogaja, skakal je iz Sarajeva v Kabul, iz Iraka v Afganistan ... Izreden človek. Ko me je založba Sanje vprašala za nasvet, kaj naj prevedejo, sem jim svetoval tri avtorje: Che Guevaro, Tiziana Terzanija in Gina Strado,« je včeraj povedal Jelinčič, potem ko smo ga iznenadili z vestjo o smrti kirurga in humanitarca.

Strada je umrl včeraj zjutraj v Normandiji. »Ne verjamem v Boga, ne čutim potrebe. Smisel stvari vidim v stvareh, ne izven njih ali nad njimi,« je razlagal ateist, ki se je družil z duhovniki in občudoval papeža Frančiška. O lastni opredeljenosti pa je dejal: »Nihče ne more biti nevtralen, ko pa smo kot na drvečem vlaku. Kako ste lahko nevtralni v Iraku? A mi nismo niti levičarji: opredeljujemo se za življenje, pravičnost in enakost.«