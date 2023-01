Za Slovence spet tri naloge

Kot smo na kratko že poročali, je italijanski minister za izobraževanje Giuseppe Valditara podpisal uredbo, ki določa predmete za drugo pisno nalogo v okviru letošnjega državnega izpita na drugostopenjskih (višjih) srednjih šolah, pri čemer bo matura letos potekala na način, ki je veljal pred pandemijo novega koronavirusa na podlagi zakonske uredbe št. 62 iz leta 2017. Ta predvideva dve pisni nalogi in ustno preverjanje.

Na šolah s slovenskim učnim jezikom pa bodo na podlagi uredbe nekdanjega ministra za izobraževanje Marca Bussettija št. 37 z dne 18. januarja 2019 pisne naloge tri. Prva naloga bo tako iz slovenskega jezika, druga bo posvečena specifičnim predmetom, ki so značilni za posamezne učne smeri, tretja naloga pa bo služila preverjanju znanja italijanščine kot drugega jezika. Nalogam bo sledil ustni del, v katerem bo posamezni kandidat moral, ob razgovoru pri vprašanjih, vezanih na maturitetne predmete, tudi predstaviti izkušnjo opravljenih dejavnosti v okviru prakse v teku šolanja.

Predmeti na Tržaškem

Kateri pa so predmeti, določeni za drugo pisno nalogo, ki bodo prišli v poštev na smereh, ki delujejo na slovenskih drugostopenjskih srednjih šolah na Tržaškem in Goriškem? Začnimo na Tržaškem, kjer bodo na licejskih smereh predmeti sledeči: na Liceju Franceta Prešerna bo to na klasični smeri latinščina, na znanstveni smeri in smeri uporabnih znanosti matematika, na jezikovni pa tuj jezik. Na Humanističnem in družbeno-ekonomskem liceju Antona Martina Slomška bo na humanistični smeri druga naloga iz humanističnih ved, na družbeno-ekonomski pa pravo in politična ekonomija.

Na tehničnih šolah bo slika sledeča: na Tehniškem zavodu Žige Zoisa bo na smeri uprava, finance in marketing druga naloga iz gospodarskega poslovanja, na smeri gradnje, okolje in prostor pa iz načrtovanja, gradenj in napeljav. Na Izobraževalnem zavodu Jožefa Stefana bo na smeri elektronika naloga iz elektrotehnike in elektronike, na smeri mehanika in mehatronika iz risanja, načrtovanja in organizacije v industriji, na smeri okoljske biotehnologije pa iz biologije, mikrobiologije in tehnologije nadzora okolja.

Predmeti na Goriškem

Na Goriškem bodo na Liceju Primoža Trubarja-Simona Gregorčiča na klasični smeri pisali nalogo iz latinščine, na smeri uporabnih znanosti iz matematike, na humanistični pa iz humanističnih ved. Na tehničnem polu Cankar-Zois-Vega bo na smeri informatika in telekomunikacije prišla v poštev informatika, na smeri uprava, finance in marketing gospodarsko poslovanje, na turistični smeri pa turistična tehnika in gospodarsko poslovanje.

