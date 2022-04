Za slovenščino pri Esattu je potreben sporazum

Paritetni odbor za vprašanja slovenske manjšine je na včerajšnjem zasedanju prisluhnil Everestu Bertoliju, tržaškemu občinskemu odborniku, ki je med drugim pristojen za javne dajatve, in predsedniku družbe za pobiranje občinskih dajatev Esatto Andrei Polaccu. Slednji je predstavil pristojnosti agencije Esatto in navedel težave, s katerimi se soočajo pri uresničevanju določil iz zaščitnega zakona, ki urejajo področje rabe slovenskega jezika v odnosu z javnimi upravami.

V zakonu je navedeno, da morajo javni koncesionarji, med katere spada tudi Esatto, skleniti sporazum z javnimi upravami, v katerem naj bo zapisano, katere storitve morajo biti na voljo tudi v slovenskem jeziku. Ta sporazum bosta pripravili Občina Trst in agencija Esatto, delovna skupina paritetnega odbora, ki je zadolžena za vprašanja rabe slovenskega jezika v javnih upravah, pa bo postopke spremljala in bdela nad tem, da bo zagotovljeno spoštovanje predpisov iz zaščitnega zakona, je včeraj po zasedanju paritetnega odbora povedal njegov predsednik Marko Jarc. »Kar je meni znano, je to prvi tovrsten sporazum, zato bo to neke vrste preizkusni kamen,« je sklenil.

Zasedanja se je, kot to predvideva pravilnik, udeležil tudi predstavnik predsedstva italijanske vlade Michele Palma, ki je pri Direktoratu za deželne zadeve in lokalno samoupravo pristojen za jezikovne manjšine.

Paritetni odbor se je na včerajšnjem zasedanju, ki je potekalo na daljavo, med drugim seznanil z informacijo, da so pri nacionalnem statističnem inštitutu (Istat) izrazili zanimanje za pristop k Mreži za slovenski jezik in s potekom imenovanja Odbora za krajino in kakovost mestnega okolja Občine Trst, za katerega je predvideno, da je v njem zastopana tudi slovenska narodna skupnost v Italiji.

Več v današnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.