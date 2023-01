Za starejše od 65 let cenejše avtobusne in železniške vozovnice

Če si jih še niso zagotovili januarja, se starejšim od 65 let splača, da za nakup letnih ali polletnih avtobusnih, pa tudi železniških vozovnic, počakajo na prvi februar: od takrat bodo namreč cene zanje za polovico nižje kot sicer. Deželna vlada Furlanije - Julijske krajine, ki jo vodi Massimiliano Fedriga, je namreč sprejela sklep, s katerim pomenljivo širi »bazen« upravičencev do popustov na vozovnice za deželni javni potniški promet, pa naj bo to avtobusni, ki spada pod okrilje deželnega podjetja Tpl Fvg, ali železniški, na vse starejše od 65 let, ne glede na njihovo premoženjsko stanje.

Za polovico »znižane« letne in polletne avtobusne vozovnice Tpl Fvg bodo v prodaji od 1. februarja, je sporočila deželna vlada. Prav tako od 1. februarja bodo na voljo letne vozovnice, ki jih za deželni železniški promet prodaja družba Trenitalia. Od 1. marca pa bodo na voljo petdesetodstotna znižanja na polletne vozovnice za deželni železniški promet, ki ga upravlja Trenitalia, kot polletne ali letne železniške vozovnice za relacijo Videm–Čedad, ki jo upravlja družba Ferrovie Udine-Cividale.

