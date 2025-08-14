Četrtek, 14 avgust 2025
Avtocesta

Za voznike bo ta konec tedna najhuje v soboto

V velikošmarnskem koncu tedna na deželnem avtocestnem omrežju FJK pričakujejo gost promet

Spletno uredništvo |
Trst |
14. avg. 2025 | 11:17
    Danes je na deželnem avtocestnem omrežju promet povečini tekoč, na fotografiji cestninska postaja pri Moščenicah (SPLETNA KAMERA AUTOVIE ALTO ADRIATICO)
V velikošmarnskem koncu tedna družba za upravljanje avtocest Autovie Alto Adriatico na deželnem avtocestnem omrežju FJK pričakuje povečini gost promet. Število vozil bo največje v soboto, ko jih pričakujejo okrog 185.000, nekoliko manjše pa v petek (130.000) in v nedeljo. Velja pripomniti, da bo sobotno število vseeno manjše od rekordnih podatkov, ki so jih beležili 18. in 25. julija ter 1. 8. in 9. avgusta.

V petek bo promet najbolj gost iz Benetk proti Trstu. Šlo bo pretežno za ljudi, ki bodo veliki šmaren preživeli na plažah. Do zastojev bi lahko prišlo na cestninski postaji pri Moščenicah ali v bližini letovičarskih krajev.

V soboto bo promet posebno gost, saj bo na cestah tudi že veliko povratnikov. Zastoji bodo nastajali zlasti proti Benetkam, sporoča družba Autovie Alto Adriatico, ki tudi opozarja, da se bo do konca meseca povečalo število nemških in avstrijskih turistov, namenjenih v letovičarska obmorska središča, pri čemer bo promet lahko upočasnjen tudi na avtocesti A23 proti Palmanovi.

V nedeljo bo promet ves dan povečan zlasti v smeri Benetk. Na cestninski postaji pri Moščenicah bodo lahko v obe smeri nastajali zastoji.

