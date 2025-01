Za vremensko fronto na vrsti občutno hladnejši zrak

Za vremensko fronto, ki bo v noči na petek prešla naše kraje, bo pritekal občutno hladnejši zrak. V prostem ozračju na višini 1500 metrov pričakujemo, da se bo temperatura z zdajšnjih nekaj več kot +3 stopinj Celzija spustila na okrog -4/-5 stopinj Celzija. Ozračje se bo torej jutri v popvprečju ohladilo za kakih 7 ali 8 stopinj Celzija. Hladnejši zrak pa bo vztrajal nad nami kar nekaj dni.

Padavine bodo danes v prihodnjih urah slabele in povečini ponehale. Ponoči pa se bodo ponekod spet okrepile. Jutri bo zapihala burja in se bo ohladilo. Meja sneženja se bo v drugem delu noči in jutri zjutraj spuščala. Proti koncu padavin bo lahko rahlo naletaval sneg nad nadmorsko višino okrog 500 metrov, morda tudi nekoliko nižje. Ni izključeno, da se bodo jutri zjutraj posamezne snežinke prikazale tudi v višjih predelih Kraške planote.

Jutri popoldne se bo vreme povečini izboljšalo in v glavnem razjasnilo. Pihala bo burja in bo v primerjavi z zdajšnjim dogajanjem kar hladno. Najnižje temperature, ki jih bomo beležili jutri zvečer, bodo v nižinah povečini pod 5 stopinjami Celzija, ob morju morda še rahlo višje.

V soboto in nedeljo bo povečini sončno in hladneje. Pihala bo šibka do zmerna burja.

Najnižje nočne temperature bodo v soboto v nižinah okrog ničle, ob morju pod 5 stopinjami Celzija, najvišje dnevne pa do okrog 9 stopinj Celzija. V nedeljo bodo temperature okrog dve ali tri stopinje Celzija nižje.