Za začetek posadili kar 19 tisoč dreves

Petek in sobota sta na Cerju v Občini Miren - Kostanjevica minila v znamenju prve vseslovenske akcije sajenja sadik dreves pod vodstvom Zavoda za gozdove. Za akcijo so se odločili po požarih, ki so na Krasu letos divjali med 17. julijem in prvim avgustom ter zajeli 3705 hektarov površin.Že v petek je za krampe in motike prijelo okrog 200 prostovoljcev iz 32 gospodarskih družb, včeraj pa je bila številka še občutno višja, saj se je na akcijo prijavilo kar 800 prostovoljcev iz vse Slovenije, pa tudi zamejstva. Neuradno je Krasu v sobotni akciji pogozdovanja na pomoč priskočilo tisoč ljudi, mogoče tudi več.

Razpoloženje pred Pomnikom miru na Cerju je bilo že pred deveto uro zjutraj, ko se je akcija začela, vedro in optimistično. Med prostovoljci je bilo videti različne organizirane skupine, ki so na Kras prišle s svojimi zastavami, med njimi pa je bila največja skupina velenjskih brigadirjev. Prezreti ni bilo mogoče niti predstavnikov nekaterih veteranskih in borčevskih združenj, skupin dijakov, manjših skupin in družin od blizu in daleč. Prostovoljce so prišli pozdravit celo nekateri veleposlaniki tujih držav v Sloveniji.

Že pred začetkom akcije, ki se je nadaljevala vse do 14. ure, je bil vidno zadovoljen tudi župan Občine Miren - Kostanjevica, Mauricij Humar. »Vsekakor bo to lep dogodek, ki si ga vsi skupaj želimo. Prepričan sem, da bodo udeleženci s te prve akcije sajenja sadik po letošnjem požaru odnesli lepe vtise. Seveda se bo pogozdovanje odvijalo tudi v prihodnje, saj v ta namen pripravljamo še več podobnih akcij. Že 10. decembra bomo organizirali sejanje dreves, tako velike akcije pogozdovanja, kakršna je današnja, pa načrtujemo še prihodnje leto spomladi in jeseni. Obsežno površino, kot jo je zajel letošnji požar, je namreč nemogoče pogozditi v eni sami akciji oziroma v nekaj mesecih,« je povedal v soboto.

Po županovih navedbah so doslej za pomoč Krasu po največjem požaru v zgodovini samostojne Slovenije zbrali že nekaj več kot 200.000 evrov, donacije pa še prihajajo in se bodo zbirale tudi v prihodnje.