Zablokirana v snegu na Kolovratu

Dva mladostnika iz Čedada sta včeraj popoldne ostala zablokirana v snegu na parkirišču muzeja prve svetovne vojne na Kolovratu. Močno sneženje in debela snežna odeja, ki je presegala pol metra, sta jima preprečila pot domov. Na pomoč je ponoči poklicala mama enega od dveh, ki jo je sin obvestil o nastalem položaju. Na kraj so se z dvema voziloma odpravili gasilci iz Čedada. Slednji so med potjo na srečo naleteli na plug iz Špetra, ki je ravno čistil ceste v občini Dreka. Voznik jim je priskočil na pomoč in jim omogočil nadaljevanje poti preko prelaza Solarji do Kolovrata. Gasilci so mladostnika rešili iz zagate. Oba se dobro počutita.