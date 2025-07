Začenja se Mladinski raziskovalni tabor Benečija 2025

Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) v sodelovanju z Odsekom za zgodovino in etnografijo NŠK, društvom DM+ in Inštitutom za slovensko kulturo (ISK) tudi letos organizira raziskovalni tabor za mlade od 18. do 30. leta starosti, ki bo potekal od danes, 10. julija, do nedelje, 13. julija 2025. Projekt sofinancirata Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Avtonomna dežela Furlanija - Julijska krajina.

Namen Mladinskega raziskovalnega tabora Benečija 2025 je raziskovanje življenja v Benečiji nekoč in danes. Udeleženci bodo zbirali pričevanja krajanov v Mašeri, značilni beneškoslovenski vasi tik pod Matajurjem. Na podlagi zbranega gradiva bo nastal multimedijski izdelek, ki bo osvetlil procese družbenih in kulturnih sprememb v Benečiji od povojnega časa do danes, s posebnim poudarkom na preobrazbah v zadnjih tridesetih letih. Prebivalci Mašere so bili že leta 1996 terenski sogovorniki MRT-jevih raziskovalcev, zato bodo letošnji udeleženci pridobljene empirične podatke primerjali s tedanjimi. Iz primerjave bo nastalo tudi raziskovalno poročilo, ki ga bodo SLORI-jeve raziskovalke in raziskovalci pripravili v naslednjih mesecih.