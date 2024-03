Zadar zaradi obilnih padavin pod vodo

Območje Zadra so v nedeljo zvečer zajele obilne padavine, ki so poplavile skoraj vse dele mesta, so za hrvaško tiskovno agencijo Hina pojasnili z zadrske meteorološke postaje. Do davi je v tem dalmatinskem mestu padlo 164 litrov padavin na kvadratni meter, gasilci pa so imeli skupno 33 intervencij.

Dež, ki ga je spremljalo močno grmenje, je začel padati v nedeljo okoli 20. ure in je ponehal šele zgodaj zjutraj, je dejal vodja zadrske meteorološke postaje Anđelko Vidović. Pojasnil je, da je v tem času na območju Zadra padlo toliko padavin kot v polovici Hrvaške skupaj.

Gasilci so morali na območju Zadra ponoči posredovati 21-krat, zjutraj pa 12-krat. Največ dela so imeli z izčrpavanjem vode iz kleti, garaž in pritličnih stanovanjskih prostorov. V vodi je obtičalo tudi več avtomobilov.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes zaradi močnih sunkov vetra, obilnih padavin in mogočih neviht za srednjo in južno Dalmacijo izdal oranžno vremensko opozorilo.

Zaradi slabega vremena danes v Dalmaciji ne vozijo tudi nekateri trajekti.