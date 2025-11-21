Zagorelo v igralnici Mulino ob mejnem prehodu Sečovlje

Danes dopoldne je zagorelo v igralnici in hotelu Mulino na hrvaški strani mejnega prehoda Sečovlje. Požar se je razplamtel približno ob 9. uri, zajel naj bi podstrešje poslopja. Goste hotela so evakuirali. Požar je bil po nekaj urah pod nadzorom, čeprav je bilo delo nekaj pred 13. uro še v polnem teku.

Pri gašenju sodeluje 45 gasilcev z okoli 20 vozili. Na terenu so poklicni gasilci iz Umaga, Buzeta, Poreča in Pulja ter prostovoljni gasilci z območja Buj. Na pomoč pa so jim priskočile tudi slovenske gasilske enote iz Sečovelj in Kopra.