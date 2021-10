Gasilci JZ GB Koper so danes zjutraj ob 4.25 posredovali v Obalnem domu upokojencev v Kopru, kjer se je sprožil avtomatski javljalnik požarov. Ugotovili so, da je zagorelo v eni izmed sob in je ena varovanka utrpela hujše opekline, poročajo Primorske novice.

Požar sta pogasili zaposleni v domu upokojencev. Gasilci so pomagali pri oskrbi opečene osebe. Reševalci Prehospitalne enote Obala so poškodovanko odpeljali v izolsko bolnišnico, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.