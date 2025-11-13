Zagrebške mestne oblasti prepovedale uporabo ustaških simbolov in gesel

Zagrebški koncert enega najbolj priljubljenih glasbenikov na Hrvaškem in kontroverznega nacionalista Marka Perkovića Thompsona je v začetku julija pritegnil pozornost dejansko cele Evrope zaradi dveh razlogov. Udeležilo se ga je pol milijona ljudi, tako da se je koncert vpisal med največje plačljive prireditve, kar jih je kdajkoli videla stara celina, izstopal pa je predvsem zaradi množičnega poveličevanja ustaške ideologije, zaradi katerega so Thompsonove koncerte, kjer je razkazovanje nacionalističnih prepričanj del »sporeda«, prepovedali v več evropskih državah, med temi tudi v Sloveniji leta 2017. Tedanji dogodek in skrb, da bi se ponovili določeni prizori, pa sta bila tudi povoda za torkovo odločitev zagrebških mestnih oblasti, ki so prepovedale uporabo ustaških simbolov in gesel na dogodkih na prostorih v lasti mesta. Odločitev je naletela na številne polemike in zanetila politični spor z vlado.

O tem, koliko je Marko Perović vplival na odločitev, s katero je zagrebška mestna skupščina z večino glasov podprla sklep o prepovedi uporabe simbolov ali gesel, ki spodbujajo nacionalno, rasno ali versko sovraštvo, kar vključuje tudi ustaški pozdrav Za dom spremni, priča ravno slednji element, saj je omenjen pozdrav tudi del ene Thompsonovih pesmi.