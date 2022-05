Neznani moški je danes popoldne okrog 14. ure na območju naselja Ubranci pri Plavjah s predmetom - policisti sumijo, da gre morda za pištolo - zagrozil taksistu in ukradel denar, zatem pa je pobegnil. Koprski policisti iščejo moškega, starega okrog 30 let, visokega približno 175 cm, nosil je temnejša oblačila, temnejša očala in kapo.

Policisti in kriminalisti še zbirajo obvestila in dokaze o dogodku ter izvajajo druge aktivnosti za odkritje storilca, pri čemer prosijo morebitne očividce, naj jim sporočijo, če so morda opazili moškega z gornjim opisom. Opozarjajo pa, naj se ne izpostavljajo, temveč naj o tem takoj obvestijo policijo na 113.