Zamejske organizacije za razvoj slovenske kulture

Na pobudo slovenskega kulturnega ministrstva in Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu je v začetku tedna potekalo prvo srečanje kulturnih organizacij Slovencev, ki živijo in ustvarjajo v Italiji, Avstriji, na Hrvaškem in Madžarskem. Namen sestanka je bil postaviti temelje za bolj strukturirano in dolgoročno sodelovanje med kulturnimi ustanovami, ki se bo v bližnji prihodnosti udejanjalo v okviru Zamejske kulturne koordinacije.

Po zgledu koordinacij, v katerih že sodelujejo zamejske športne, kmetijske in gospodarske organizacije, se bodo torej aktivneje povezovali tudi kulturniki. Kot so poudarili na slovenskem ministrstvu, so zamejci pomemben del skupnega slovenskega kulturnega prostora. »Njihova vključenost v oblikovanje skupnih kulturnih politik ni le simbolna, temveč ključno prispeva k celostnemu razvoju in bogatenju slovenske kulture,« so še zapisali na kulturnem ministrstvu.

Udeleženci srečanja, ki sta ga vodila državna sekretarja Vesna Humar in Marko Rusjan, so jasno izrazili željo po več konkretnih vsebinah in aktivnem povezovanju bodisi med zamejskimi organizacijami bodisi s kulturnimi ustanovami v Sloveniji, in sicer tudi na področju izobraževanja, mladinskih dejavnostih in umetnostne vzgoje. Poseben poudarek naj bi bil zato v prihodnje namenjen jezikovni kulturi in delu z mladimi – od gledaliških projektov, knjižnic in bibliobusov, do kulturnih delavnic za otroke. Zamejski predstavniki so jasno izrazili, da si želijo biti »kulturni v svojem jeziku«, in prav ta povezava med jezikom, identiteto in ustvarjalnostjo bo v središču skupnih prizadevanj.

Sestanka so se udeležili tudi predstavniki Slovenske kulturno-gospodarske zveze, Slovenske prosvete, Sveta slovenskih organizacij in Zveze slovenskih kulturnih društev. Podpis ustanovne listine koordinacije bo potekal junija, v času prireditve Dobrodošli doma, nakar bo sledila priprava programa dela za prihodnje leto.