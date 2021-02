Zaostritev ukrepov v obalno-kraški regiji

V Sloveniji so včeraj ob 4565 PCR testiranjih potrdili 852 novih okužb z novim koronavirusom. Delež pozitivnih testov je bil 18,7-odstoten. Opravili so tudi 25.095 hitrih antigenskih testov, čigar pozitivne izvide preverjajo še s PCR testi. Umrlo je sedem ljudi s covidom-19.

Hospitaliziranih je bilo covidnih 546 bolnikov, enako število kot v sredo, na intenzivni negi pa se zdravijo 103 covidni bolniki, dva manj.

Najslabša epidemiološka slika je še vedno v obalno-kraški statistični regiji, za katero je vlada zaostrila ukrepe za preprečevanje širjenja koronavirusa, poročajo Primorske novice. Obeta se tudi delna omejitev gibanja. 14-dnevna incidenca v Sloveniji znaša 508,7. Najvišja je v obalno-kraški regiji, in sicer 834,3.

Od sobote bodo ponovno zaprte nekatere trgovine in storitve, kot to velja v rdeči fazi. Vladna govorka Maja Bratuša je na novinarski konferenci za obalno-kraško regijo napovedala tudi delno omejitev gibanja in prepoved zbiranja ljudi.