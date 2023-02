Zaostritev vremenske slike, Arso objavil oranžni alarm

Ob bližnjem vremenskem poslabšanju, ki se bo udejanjalo v noči na nedeljo in v nedeljo, ko bo naše kraje prešla hladna vremenska fronta in bo nad severnim Sredozemljem nastal ciklon, Arso že danes opozarja pred zelo močno burjo. Pričakujejo, da bodo njeni najmočnejši sunki dosegali hitrost od 120 do 140 km/h, zato so za nedeljo in ponedeljek razglasili oranžni alarm. Za nedeljo so med drugim razglasili tudi rumeni alarm zaradi sneženja.

Danes in jutri bo sicer povečini oblačno z občasnimi rahlimi padavinami. Padavine bodo nekoliko pogostejše v noči na nedeljo in v nedeljo dopoldne. Jutri zvečer bo zapihala burja, ki se bo ponoči občutno okrepila, temperatura pa se bo naglo spuščala. Meja sneženja se bo v noči na nedeljo in v nedeljo spustila do nižin, občasno bo lahko rahlo snežilo tudi na Kraški planoti, ponekod na Goriškem in morda ob morju.

V nedeljo čez dan bo povečini oblačno, popoldne je možno, da se bodo znova pojavljale rahle krajevne padavine, v pritrdilnem primeru povečini kot rahlo sneženje.

V ponedeljek se bo vreme delno izboljšalo, toda bo še pihala močna burja. Hladno bo.