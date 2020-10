Zaprtje slovenske meje s FJK odmeva v italijanskih medijih

Odločitev slovenske vlade, da bo od ponedeljka zaprla mejo s FJK in z večjim številom dežel v Italiji, ki so odslej na rdečem seznamu, odmeva v glavnih italijanskih medijih. Slovenija bo zaradi povečanja števila okužb z novim koronavriusom od ponedeljka, 26. oktobra, zaprla meje z Italijo, poroča Corriere della Sera. Italijanskim državljanom bo dovoljen le tranzit po državi, in sicer v času do največ 12 ur, za vožnjo proti drugim destinacijam. FJK je ob drugih 13 deželah Italije slovenska vlada uvrstila v rdeči seznam, poroča Corriere della Sera. Osebe, ki bodo prispele iz držav z visoko stopnjo okuženosti bo slovenska obmejna policija napotila v karanteno. Karanteni se bo lahko izognil, kdor bo pokazal negativni izvid testa na prisotnost novega koronavirusa, star največ 48 ur, so še zapisali.