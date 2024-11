Zaradi nesreče pri Rakitniku ovadili tri delavce Slovenskih železnic

Kriminalisti so zaključili zahtevno in dolgotrajno preiskavo železniške nesreče, ki se je zgodila 21. decembra lani pri Rakitniku, v kateri sta umrla dva delavca, dva pa sta bila poškodovana. Ovadili so tri zaposlene na Slovenskih železnicah, grozi jim do osem let zapora. Vodja koprskih kriminalistov Primož Ogrinc je danes povedal, da so zaradi utemeljenega suma kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa ovadili tri zaposlene na Slovenskih železnicah (SŽ). Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen zapora do osem let. Identitete ovadenih na policiji niso razkrili zaradi varstva osebnih podatkov, o tem, kakšne vloge so imeli pri nesreči ali v podjetju, je Ogrinc odgovoril, da »so zaposleni na različnih delovnih mestih«. Potrdil je, da je bil človeški faktor izključni faktor za nesrečo.

S kriminalistično preiskavo so ugotovili, da je 21. decembra lani ob 9.16 lokalni potniški vlak, ki je vozil med Ljubljano in Sežano, v nepreglednem kamnitem useku pri Rakitniku pri Postojni trčil v skupino delavcev SŽ, ki so na progi izvajali redna vzdrževalna dela. V nesreči sta dva delavca zaradi hudih poškodb izgubila življenje, en delavec je bil hudo poškodovan, en delavec pa lažje poškodovan. Prav tako je na vlaku in delovni opremi nastala večja materialna škoda. Na vlaku ni bil poškodovan nihče od potnikov.

Na podlagi vseh ugotovljenih dejstev in zbranih dokazov je bila na Okrožno državno tožilstvo v Kopru zoper tri fizične osebe, zaposlene v SŽ, podana kazenska ovadba zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja ogrožanje posebnih vrst javnega prometa po 2. in 3. odstavku 325. člena Kazenskega zakonika (KZ-1).