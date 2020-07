Zaradi obrekovanja partizanov bo moral Libero plačati 15.000 evrov

Milansko sodišče je ugodilo odškodninskemu zahtevku, ki ga je odvetnik Ettore Zanoni vložil v imenu Vsedržavnega združenja partizanov Italije ANPI zaradi dveh člankov, ki sta bila 1. septembra 2016 objavljena v desničarskem dnevniku Libero, ki ga vodi Pietro Senaldi. Založba, ki izdaja dnevnik, bo združenju ANPI morala plačati 15.000 evrov odškodnine, poravnati pa bo morala tudi sodne stroške v višini 4035 evrov.

V včeraj objavljeni razsodbi je zapisano, da je vsebina nekaterih člankov obrekovalske narave. Pod drobnogledom sta bila članka z naslovom Današnji partizani. Brez fašistov, a polni denarja (I partigiani di oggi. Senza fascisti ma pieni di soldi), h kateremu je avtor, Renato Bressana, pripisal še Čemu služi združenje borcev? Fašistov ni več, ANPI si jih izmišljuje (A cosa serve l’associazione dei reduci? I fascisti non ci sono più. E l’Anpi se li inventa), podnaslov pa se je glasil, da za preživetje partizani novačijo mlade in iščejo nove sovražnike; sodišče pa je presojalo še o zapisu, pod katerega se je podpisala Claudia Osmetti, z naslovom Koliko potrosimo za ‘odporništvo’: financiranje, sedeži in 0,5 odstotkov dohodnine: stanejo nas več kot 300 tisoč evrov na leto (Quanto spendiamo per la ‘resistenza’. Finanziamenti, sedi e 5 per 1000: ci costano oltre 300 mila euro l’anno).