Zaradi okvare v Milanu velike zamude vlakov

Zaradi napake na električnem omrežju železniške postaje v Milanu danes v Italiji prihaja do množičnih zamud, ki trajajo tudi po skoraj tri ure, in odpovedi vlakov.

Med drugim so prizadete povezave z več večjimi mesti v državi, vključno z Rimom, Genovo, Benetkami in Bologno. Zaradi okvare so morali odpovedati številne povezave z vlaki na severu države, na raznih linijah pa prihaja do skoraj triurnih zamud. Te so zabeležili tudi v smeri proti Trstu.

Nevšečnosti ni konec. Vlaki na železniškem odseku med Tržičem in Benetkami tako danes (11. januarja) kot prihodnjo soboto, ne vozijo zaradi infrastrukturnih del. Običajne proge so in bodo zato omejene, poskrbeli bodo za nadomestne avtobuse.