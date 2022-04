Zaradi pokola v Bologni izrekli dosmrtno zaporno kazen

Porotno sodišče v Bologni je na dosmrtni zapor in na eno leto dnevne osamitve obsodilo Paola Bellinija, nekdanjega pripadnika neofašistične teroristične organizacije Nar (Nuclei armati rivoluzionari – oborožena revolucionarna jedra), zaradi sodelovanja pri organizaciji in izvedbi atentata na železniški postaji v Bologni, kjer je 2. avgusta 1980 eksplozija bombe ubila 85 ljudi, okoli 200 pa jih ranila. Včerajšnja sodba predstavlja zasuk v iskanju resnice, predvsem pa tistih, ki so naročili in financirali najbolj krvav teroristični atentat v zgodovini italijanske republike.

Skupaj z Bellinijem, ki je spet ponovil novinarjem, da je nedolžen, sta bila zaradi oviranja preiskave in poskusa, da bi preiskovalce speljala na stranpot, obsojena nekdanji karabinjerski stotnik Piergiorgio Segatel (šest let zapora) in Domenico Catracchia (štiri leta zapora), nekdanji administrator stanovanjskih blokov v Ul. Gradoli v Rimu.

Paolo Bellini je bil obsojen, ker naj bi nekdanjim somišljenikom Giuseppeju Valeriu Fioravantiju, Francesci Mambro, Luigiju Ciavardiniju in Gilbertu Cavalliniju (prvi trije so bili pravnomočno obsojeni, Cavallini pa pred nekaj leti na prvostopenjskem procesu) priskrbel razstrelivo za atentat.

Poleg njih so bili obsojeni na nekaj let zaporne kazni (prav tako s polnomočno obsodbo) vodja tajne framazonske lože P2 Licio Gelli, general obveščevalne službe Sismi Pietro Musumeci (tudi on član lože P2), polkovnik Sismija Giuseppe Belmonte in sodelavec vojaške obveščevalne službe Francesco Pazienza, ker so skušali speljati preiskovalce na lažne sledi. S poskusi zavajanja preiskovalcev naj bi soglašal tudi nekdanji poveljnik Sismija gen. Giuseppe Santovito (tudi on član P2), ki pa je umrl, preden bi mu lahko sodili.