Zaradi požara zaprli avtocesto in železnico

Zaradi močnega požara, ki se je vnel na območju tik za avtocestnim počivališčem pri Devinu, je družba Autovie Venete zaprla avtocesto med Sesljanom in Tržičem v smeri Benetk (vozila izločajo pri Sesljanu), medtem ko v obratni smeri vozila izločajo pri Vilešu, potem ko so jih prvotno pri Tržiču. Ob 13.30 so se odločili za dodatno zaprtje (zaprli so izvoz in uvoz tudi pri Redipulji), ker gori tik ob avtocesti in dim povzroča velike težave z vidljivostjo. Prav tako so izpraznili počivališče pri Devinu in zaprli uvoz. Gori med Moščenicami in Devinom, pri cestninski postaji je trikilometrska vrsta vozil, katere skušajo usmeriti na stranske ceste.

Prekinjen je tudi železniški promet, vlaki med Trstom in Tržičem ne vozijo.