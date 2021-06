Zaradi puščavskega prahu mrčasto ozračje

Povsod po Sloveniji so včeraj namerili povišane koncentracije delcev PM 10 v zraku, je sporočil Arso, pri čemer gre za posledico prehoda saharskega prahu. Kot kaže, se bo podobno dogajanje nadaljevalo, ob manjšem premoru danes, do konca tedna. Saharski prah v višjih slojih ozračja je marsikje viden tudi v FJK.

Naši kraji so se znašli na zahodnem robu subtropskega anticiklona, preko katerega z okrepljenimi višinskimi jugozahodnimi vetrovi priteka tudi saharski prah. Nadaljuje pa se stanovitno vreme.

Te dni sicer ponekod prve preglavice začenja povzročati tudi ozon, čigar koncentracije so se ob močnem sončnem sevanju in visokih temperaturah marsikje že povečale in so mestoma včeraj že dosegle opozorilne vrednosti.