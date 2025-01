Zaradi večje okvare na napajalnem delu RTV objekta Kanin je prekinjeno oddajanje radijskih programov Prvi, Val, Ars, Koper in DVB-T MUX A v celoti, poroča MMC RTV SLO. Vsi tamkajšnji FM in TV oddajniki ne delujejo, posledično ne delujeta tudi TV oddajnika Žaga in Srpenica.

Zaradi močnega snežnega neurja in nedelovanja žičnice bodo okvaro odpravili šele po normalizaciji razmer, predvidoma v četrtek ali petek.