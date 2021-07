Zaščita vitovske še nikoli ni bila tako blizu

Če se bo vse izteklo po pričakovanjih kraških vinogradnikov, bo letošnja Vitovska in morje, praznik paradne kraške vinske sorte, prelomna. Takrat naj bi – v prenesenem pomenu, seveda – posadili sadiko, ki naj bi čez nekaj let obrodila prve grozde za pridelavo vina z zaščitenim poreklom Vitovska Doc, kajpak s kraškega vinorodnega območja.

Tako kaže po srečanju predstavnikov Društva kraških vinogradnikov z italijanskim kmetijskim ministrom Stefanom Patuanellijem.

Tržaški politik iz vrst Gibanja petih zvezd je pred nekaj dnevi prisluhnil njihovim predlogom za razvoj vinogradništva na Krasu. Bil je sicer že dobro seznanjen s težkimi razmerami, ki pogojujejo delovanje vinogradnikov na Tržaškem, in predvsem s krajinskimi omejitvami, ki predstavljajo marsikje nepremostljivo oviro za obnovo vinogradov, ki so na Krasu in predvsem v njegovem bregu nekdaj bili. Minister je obenem dobro vedel, da je vinogradništvo na Tržaškem v zadnjih desetletjih opravilo skoraj neverjeten kakovosten skok, o čemer pričajo številna priznanja in nagrade, ki so jih kraška vina požela na vsedržavni in mednarodni ter celo svetovni ravni. Zanje so zaslužni vinogradniki s svojim vztrajnim, mnogokje pionirskim delom. Nagrade pomenijo promocijo ozemlja, na katerem je bilo vino pridelano, predstavljajo pomembno marketinško dodano vrednost. Prav zato bi bilo treba tvorca te dodane vrednosti, vino, zaščititi, da bi z uradno zaščito pridobilo na mednarodnem ugledu in še večji privlačnosti.