Zaščitne maske na prostem obvezne do 10. februarja

Obvezno uporabo zaščitnih mask na prostem je italijanska vlada na današnji seji podaljšala do 10. februarja. Odtlej, kot kaže, ne bodo več obvezne. Prav tako bodo istega dne lahko ponovno odprli disko klubi. Gre za prvo delno rahljanje ukrepov proti pandemiji ob pričakovanem postopnem izboljšanju epidemiološke slike. Uredbo bodo predvidoma sprejeli na vladni seji, ki bo potekala v sredo, 2. februarja ali v četrtek, 3. februarja, ko bodo med drugim obravnavali tudi vprašanje karanten v šolskem sistemu in podaljšanja covidnega potrdila za tiste, ki so bili cepljeni s tretjim poživitenim odmerkom cepiva proti covidu-19.

Z jutrišnjim dnem, 1. februarjem, pa bo, kot je znano, stopila v veljavo nova uredba, ki jo je podpisal predsednik vlade Mario Draghi, o obveznem covidnem potrdilu za vstop v trgovine, razen v tiste z živili in najnujnejšim. Covidno potrdilo bo med drugim obvezno tudi za nakup cigaret, knjig in časopisov in za dvig pokojnine v poštnih uradih ali bančnih zavodih. Okrepljeno covidno potrdilo oz. izpolnjevanje pogoja PC pa bo obvezno v javnih lokalih, kot so bari ali restavracije, v telovadnicah in bazenih, v kinodvoranah in gledališčih ter v hotelih, smučarskih središčih, kongresnih centrih, kulturnih središčih, na sejmih ter za obisk domov za starejše osebe.

Z jutrišnjim dnem (1. februarjem) bo cepljenje proti covidu-19 obvezno za 50-letnike in starejše. Kdor ga ne bo opravil, bo prejel globo, ki jo bo izrekla agencija za javne prihodke.